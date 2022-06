Zamrznute 44 nekretnine ruskih državljana

Podgorica, (MINA) – Uprava za katastar i državnu imovinu donijela je danas rješenja kojima je za 34 ruska državljanina ograničeno raspolaganje imovinom u Crnoj Gori, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), navodeći da se ta rješenja odnose na 44 nekretnine.

Navodi se da je na liniji stoprocentne usaglašenosti Crne Gore sa vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije danas napravljen prvi korak u zamrzavanju imovine 34 ruska državljanina kojima su uvedene sankcije.

“Za 44 nekretnine Uprava za katastar i državnu imovinu donijela je odgovarajuća rješenja kojima je ograničeno raspolaganje imovinom u Crnoj Gori ovim osobama”, kaže se u saopštenju.

Iz MUP-a su istakli da Crna Gora odlučno ispunjava obaveze preuzete usvajanjem odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera.

“Samo desetak dana nakon susreta sa šefom Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom Direktoratu Evropske Komisije za susjedstvo i politiku proširenja Majklom Milerom i šeficom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oanom Kristinom Popom, kojima smo čvrsto stavili do znanja da će naše institucija ostvariti značajne rezultate na ovom polju, to i pokazujemo”, poručili su iz MUP-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS