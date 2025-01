Zadržavanje osumnjičenom za nasilje u porodici

Podgorica, (MINA) – Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Nikšiću donio je rješenje o zadržavanju I.K, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Iz nikšićkog ODT-a saopštili su da se osnovano sumnja da je I.K. u ponedjeljak u Nikšiću, prijetnjom da će napasti na život i tijelo supruge sa kojom živi u vanbračnoj zajednici, ugrozio njenu sigurnost.

Rješenje o zadržavanju donijeto je nakon saslušanja osumnjičenog.

