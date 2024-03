Zadić: Rezultati tužilaštva vidljivi na međunarodnom nivou

Podgorica, (MINA) – Rezultati koje Državno tužilaštvo Crne Gore ostvaruje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije vidljivi su i na međunarodnom nivou, kazala je savezna ministarka pravde Austrije Alma Zadić.

Ona je to rekla na sastanku vrhovnim državnim tužiocem Miloradom Markovićem i glavnim specijalnim tužiocem Vladimirom Novovićem.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva, Zadić je Markoviću čestitala na izboru, ističući da je to važan korak na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU).

Ona je ponudila Državnom tužilaštvu direktnu pomoć, u okviru Evropske agencija za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima (EUROJUST), ali i kroz druge mehanizme saradnje.

“Smatram da će saradnja doprinijeti razmjeni iskustava i znanja sa obje strane”, navela je Zadić.

Marković je saopštio da je Državno tužilaštvo u potpunosti posvećeno ispunjavanju privremenih mjerila iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24.

“Naše opredjeljenje je da ne postižemo brze, već kvalitetne rezultate i da istovremeno gradimo instituciju koja će biti po standardima EU”, istakao je Marković.

Novović je kazao da su ljudski resursi najveći izazov sa kojim se SDT suočava, navodeći da taj nedostatak pokušavaju nadomjestiti kroz saradnju sa međunarodnim partnerima.

“Sagovornici su se saglasili da će u narednom periodu dati pun doprinos za unapređenje međusobne saradnje”, navodi se u saopštenju.

