Za tri dana granicu prešlo skoro 615 hiljada putnika

Podgorica, (MINA) – Na graničnim prelazima (GP) u Crnoj Gori, u prethodna tri dana, evidentiran je prelazak 614.774 putnika, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su kazali, najveći promet zabilježen je na graničnom prelazu Dobrakovo – 99.512 putnika.

“Zajednički GP Sukobin prešlo 90.963 putnika, GP Debeli brijeg 80.467, a GP Božaj 47.355”, naveli su iz Uprave policije na Tviteru /Twitter/.

Granični prelaz Sitnica, dodali su iz policije, prešlo je 40.884 putnika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS