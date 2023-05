Za rekonstrukciju crkve u Nikšiću 220 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore će na prvoj narednoj sjednici prenijeti Eparhiji budimljansko-nikšićkoj 220 hiljada EUR za rekonstrukciju Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću.

To je dogovoreno na sastanku ministra pravde Marka Kovača, predsjednika skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Moma Koprivice i predsjednika Skupštine opštine Nikšić Nemanje Vukovića.

“Budući da je projekat gotov, odluku o prenosu novca koji je obezbijeđen na osnovu inicijative i amandmana na budžet Koprivice, Vlada će, na predlog ministra, finalizovati ove sedmice”, objavljeno je na Fejsbuk /Faceebook/ stranici Demokrata Nikšić.

Koprivica i Vuković su, kako se navodi, pozdravili doprinos Kovača realizaciji tog projekta.

Demokrate su podsjetile da je kamen temeljac za gradnju Saborne crkve položio Knjaz Nikola 4. jula 1895. godine, da status kulturnog dobra pod državnom zaštitom ima od 1957. godine, a da je poslednja obnova izvršena pod pokroviteljstvom države 1989. godine.

“Saborna crkva je ne samo mjesto okupljanja i vršenja obreda pravoslavnih vjernika, već i jedan od najupečatljivijih znakova kulturnog raspoznavanja Nikšića”, navodi se u objavi.

