Za osnovce i srednjoškolce neradni ponedjeljak i utorak

Podgorica, (MINA) – Prvi klasifikacioni period za sve osnovce i srednjoškolce biće završen u petak, a naredni će početi 2. novembra, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Iz tog Vladinog resora kazali su da je dvodnevna pauza u nastavi nakon prvog tromjesečja predviđena Školskim kalendarom.

Školska godina u Crnoj Gori za 94 hiljade učenika osnovnih i srednjih škola počela je 5. septembra.

