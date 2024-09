Dojava o postavljenim bombama u više sudova u nekoliko gradova

Podgorica, (MINA) – Na adrese više crnogorskih sudova kao i Sudskog savjeta, stigle su jutros prijeteće poruke o postavljenim bombama.

Poruke su stigle na adrese Vrhovnog, Apelacionog, Višeg i Privrednog suda u Podgorici, osnovnih sudova u Baru, Ulcinju kao i osnovnog i Višeg sud u Bijelom Polju, zbog čega su zaposleni u tim institucijama evakuisani.

Prema informacijama Agencije MINA na odrese svih sudova stigla je istovjetna poruka.

U poruci se navodi se da je sudnica blokirana eksplozivnim napravama.

“Imam ličnu odbojnost prema nekim zaposlenima u sudu. Neki od vas rade svoj posao nehumano, za koji ćete danas platiti svojim bezvrednim životom. Sud će biti dignut u vazduh, a policija koje je stigla ne mjesto događaja biće ubijena”, piše u prijetećem mejlu.

