Vozila za prevoz učenika dobilo osam škola

Podgorica, (MINA) – Vozila za prevoz učenika dobilo je osam škola u više crnogorskih gradova, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Kako se navodi, ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović predala je četiri vozila kapaciteta sedam plus jedno sjedište, kao i četiri mini autobusa kapaciteta 12 plus jedno sjedište.

Iz MPNI su kazali da su ključevi vozila uručeni direktorima osnove škole (OŠ) „Vuk Karadžić“ Bijelo Polje, OŠ „Lubnice“ Berane, OŠ „Radoje Kontić“ Pljevlja, OŠ „Bratstvo-jedinstvo“ Bar, OŠ „Mile Peruničić” Pljevlja, SMŠ Andrijevica, OŠ „Aleksa Bećo Đilas” Bijelo Polje i OŠ „Mladost“ Bijelo Polje.

Iz tog Vladinog resora su podsjetili da su obezbijedili nabavku 19 malih autobusa i sedam kombija namijenjenih za prevoz učenika sa ruralnih područja, za koje je opredijeljeno više od 1,2 miliona EUR.

Iz MPNI su rekli da je početkom godine potpisan ugovor sa firmom Osmanagić iz Podgorice i Erste bankom Podgorica, čija je zajednička ponuda odabrana kao najpovoljnija na tenderu.

„U narednih deset dana MPNI će, zajedno sa Upravom za imovinu, raspisati novu nabavku vozila u vrijednosti od dva miliona EUR, čime će se nabavkom mini autobusa riješiti problem prevoza“, navodi se u saopštenju.

