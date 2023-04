Vojinović: Nemoguće da svaka škola dobije policajca, pojačaćemo obezbjeđenje

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete donijelo je rješenje o uklanjanju oznake tajnosti sa Izvještaja o sprovođenju programa za suzbijanje vršnjačkog nasilja i vandalizma, kazao je ministar prosvjete Miomir Vojinović.

On je u emisiji Stav na Televiziji Crne Gore kazao da je nemoguće da svaka škola u Crnoj Gori ima svog policajca.

Vojinović je istakao da je u toku prethodne godine sprovedeno preko 500 aktivnosti kada je u pitanju vršnjačko nasilje.

“Nulti procenat tolerancije je kada je u pitanju vršnjačko nasilje u našem društvu ali ovaj problem moramo rješavati u okviru sistema i društva”, rekao je Vojinović, prenosi portal RTCG.

Kako je kazao, Ministarstvo je u saradnji sa nevladinim organizacijama sprovelo desetine aktivnosti kada je u pitanju prevencija nasilja.

“U tom pravcu prošle godine obavljeno je više od 500 aktivnosti, počev od individualnih razgovora do grupnih i timskih radova”, kazao je Vojinović i dodao da je tim povodom danas razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Filipom Adžićem.

Vojinović je naveo da je dobio uvjerenje od Adžića da će biti pojačane aktivnosti u mjeri mogućeg.

Vojinović je istakao da se mora požuriti kada je u pitanju rješavanje vršnjačkog nasilja, i da su predložili da se formiraju timovi Ministarstva prosvjete i Ministarstva unutrašnjih poslova.

“U najskorije vrijeme siguran sam da će predsjednik Vlade sazvati novu sjednicu kako bismo skupa odgovorili na nasilje”, kazao je Vojinović.

On je rekao da svi učenici i predmetni nastavnici prolaze programe vršnjačkog nasilja, ali da se o svemu mogu informisati na veb stranici.

“Jeste da smo inicirali posle sjednice Savjeta da se ponovo uvede SOS telefon kojim bi se moglo prijaviti vršnjačko nasilje. Smatram da ne može Ministarstvo prosvjete samo da riješi ovaj problem”, naveo je Vojinović.

On je rekao da PISA istraživanja pokazuju da crnogorska djeca nijesu na nivou kojem trebaju da budu kad je obrazovanje u pitanju.

Vojinović je ocijenio da je veliki korak povećanje zarada prosvjetnim radnicima od 20 odsto.

“Povećanje zarada za prosvjetne radnike od 20 odsto, uz to što će biti još deset posto sledeće godine mislim da predstavlja veliki pomak, da naši nastavnici sa većem dozom zadovoljstva ulaze u učionice da prenesu znanje učenicima”, istakao je Vojinović.

Kako je rekao, Ministarstvo prosvjete je kroz provjeru znanja jezika, koja je bila nedavno, pokušalo da obezbijedi ravnopravnost među đacima i da niko ne osjeti bilo kakvu privilegiju.

“To smo uradili kako se ne bi dešavalo nešto što se dešavalo prilikom ranijih provjera ispita”, kazao je Vojinović.

On je naveo da je Ministarstvo identifikovalo problem kada su u pitanju lažne diplome.

“Preko 51 odsto diploma stečenih u inostranstvu je sa privatnih fakulteta koji na svjetskim rang listama nijesu na nekom nivou. One jesu legalne, mi uputimo poziv ustanovi, upit o tome da li je određena osoba završila fakultet i dobijemo povratnu informaciju”, naveo je Vojinović.

On je dodao da je zadovoljavajuće to što je nedavno potpisan Sporazum o priznavanju diploma isključivo sa državnih univerziteta šest zemalja Zapadnog Balkana.

