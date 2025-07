VDT: EK prepoznaje kontinuirani doprinos Tužilaštva unapređenju vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija (EK) je u nedavno objavljenom Izvještaju o vladavini prava za Crnu Goru za ovu godinu prepoznala značajan napredak Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), naročito u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, saopšteno je iz VDT-a.

Izvještaj, kako su rekli iz VDT-a, ističe unapređenje rezultata istraga i podizanja optužnica, uključujući procesuiranje predmeta protiv lica na visokim pozicijama.

Kako su naveli, posebno je pohvaljeno jačanje kapaciteta Tužilaštva kroz izbor novih državnih tužilaca, kao i nastavak međunarodne saradnje u složenim istragama.

„Takođe, naglašen je napredak u postupcima u predmetima napada na novinare, što predstavlja značajan pokazatelj posvećenosti institucija zaštiti osnovnih prava i sloboda“, dodaje se u saopštenju.

Iz VDT-a su rekli da je EK pozdravila i kontinuirane napore na osnaživanju nezavisnosti i integriteta pravosudnog sistema, koji direktno doprinose jačanju vladavine prava u Crnoj Gori.

„Uprkos ovim pozitivnim rezultatima, u javnom prostoru mogu se čuti izjave pojedinih funkcionera koje dovode u pitanje povjerenje u rad Tužilaštva“, kaže se u saopštenju.

Iz VDT-a su istakli da Državno tužilaštvo obavlja svoje ustavne i zakonske nadležnosti nezavisno i nepristrasno, i da ocjene njegovog rada treba temeljiti na objektivnim pokazateljima, a ne na paušalnim tvrdnjama.

Oni su podsjetili da prema istraživanju koje je Misija OEBS-a u Crnoj Gori sprovela od oktobra do novembra prošle godine, a objavljeno februara ove godine, povjerenje građana u Tužilaštvo kontinuirano raste.

Kako su naveli, povjerenje u različite nivoe tužilaštva bilježi rast, uključujući VDT (64,1 odsto) i Specijalno državno tužilaštvo (64,8 odsto).

„Dodatno, 51 odsto građana smatra da Tužilaštvo radi efikasno, 53 odsto da se uspješno bori protiv korupcije, dok 61 odsto građana smatra da Tužilaštvo radi nezavisno i nepristrasno“, kaže se u saopštenju.

Iz VDT-a su poručili da ostaju posvećeni profesionalnom i zakonitom radu, očuvanju institucionalne nezavisnosti i daljem jačanju povjerenja građana.

„Takođe, podržavamo sve konstruktivne reforme pravosudnog sistema, uključujući izmjene zakonodavnog okvira, koje će doprinijeti daljem unapređenju vladavine prava u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

