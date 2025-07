Bečić: Država odlučna da se ne vraća pod komandu paralelnih centara moći

Podgorica, (MINA) – Hapšenje načelnika Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad jedan je u nizu potvrđenih signala da je država odlučila da se više nikada ne vraća pod komandu paralelnih centara moći, kazao je koordinator Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno-bezbjednosnog sektora Aleksa Bečić.

On je rekao da danas paniče “oni koji su decenijama skrivali kriminal pod uniformama, dijelili značke po partijskoj lojalnosti i komandovali institucijama iz sjenke”.

Kako je naveo Bečić u saopštenju, oni koji govore da su hapšenja politička, da je veting stranački, a da je provjera integriteta progon, samo potvrđuju da su njihove strukture bile duboko politički postavljene i nezakonito zaštićene.

“Zato im smeta veting. Ne zato što ga ne razumiju, nego zato što ih vidi. Vidi kako su postavljali, unapređivali i štitili, ali i šta su radili. Vidi im trag, porijeklo moći i porijeklo novca. Vidi im zloupotrebu”, kazao je Bečić.

On je poručio da ko nije kriv ne treba da strahuje.

“Ko je čist, neka se raduje. A ko je mislio da će zauvijek ostati zaštićen neka zna, država se probudila i stiže svakoga”, poručio je Bečić.

