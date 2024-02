Vlahoviću povrijeđena prava na pravično suđenje i mirno uživanje imovine

Podgorica, (MINA) – Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) u Strazburu donio je presudu u predmetu Vlahović protiv Crne Gore i utvrdio da su podnosiocu predstavke povrijeđena prava na pravično suđenje i na mirno uživanje imovine.

Iz Kancelarije zastupnika Crne Gore pred ESLJP saopštili su da je taj sud utvrdio povredu tih prava zbog neizvršenja pravosnažne sudske presude i konačnih odluka upravnih organa donijetih 2010. godine u korist Zorana Vlahovića, podnosioca predstavke.

Kako su rekli, Evropski sud je naložio Crnoj Gori da u roku od godinu od pravosnažnosti presude ESLJP okonča postupak eksproprijacije u odnosu na katastarske parcele u suvlasništvu podnosioca predstavke.

„Ukoliko postupak eksproprijacije ne bude okončan u naloženom roku, država je dužna da u roku od tri mjeseca od isteka jednogodišnjeg roka za okončanje postupka eksproprijacije, izvrši pravosnažnu sudsku odluku i konačne odluke upravnih organa donijetih 2010. godine“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlahović suvlasnik katastarskih parcela u Herceg Novom, na kojima je u junu 2005. godine jedan od suvlasnika izgradio kanalizaciono-vodovodnu infrastrukturu i betonski put, bez saglasnosti drugih suvlasnika i odobrenja nadležnih organa Opštine Herceg Novi.

„U postupku koji je Vlahović pokrenuo protiv tog suvlasnika zbog uznemiravanja prava svojine i naknade štete, Osnovni sud u Herceg Novom u februaru 2010. godine donio je presudu kojom je utvrdio da je tuženi uznemiravao i smetao pravo sukorišćenja Vlahovića“, kaže se u saopštenju.

Iz Kancelarije zastupnika rekli su da je Osnovni sud u Herceg Novom naložio tuženom da u roku od 15 dana ukloni nezakonito izgrađene objekte.

Tu presudu, kako su kazali, potvrdio je Više sud u Podgorici i postala je pravosnažna.

Iz Kancelarije zastupnika rekli su da je, u martu 2010. godine, Komunalna policija Opštine Herceg Novi donijela dva rješenja kojima je naložila tuženom suvlasniku da ukloni nezakonito izgrađene objekte, koja su postala konačna.

Ta rješenja, kako su naveli, još nijesu izvršena.

Iz Kancelarije zastupnila kazali su da je, u maju 2010. godine, tuženi suvlasnik prenio pravo susvojine na predmetnim katastarskim parcelama na Opštinu Herceg Novi bez naknade.

„Tokom 2012. godine Opština Herceg Novi pokrenula je postupak eksproprijacije predmetnih katastarskih parcela, a prvo rješenje kojim je meritorno odlučeno o zahtjevu za eksproprijaciju donijeto je tek 2021. godine“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da to rješenje još nije postalo pravosnažno.

„Podnosilac predstavke nekoliko godina je bezuspješno zahtijevao izvršenje predmetne sudske presude, kako u odnosu na tuženog suvlasnika, tako i u odnosu na Opštinu Herceg Novi, pozivajući se na odredbu Zakona o izvršenju i obezbjeđenju koja reguliše prenos obaveze na treće lice“, kaže se u saopštenju.

Iz Kancelarije zastupnika rekli su da je Osnovni sud u Herceg Novom u više navrata odbijao zahtjev podnosioca predstavke za izvršenje kao neosnovan.

Taj sud je, kako su naveli, obrazložio da pravosnažna presuda nije donijeta u odnosu na Opštinu Herceg Novi, već u odnosu na tadašnjeg suvlasnika, i da samim tim Opština nije u obavezi da pristupi njenom izvršenju.

„S tim u vezi, podnosilac predstavke je upućen da pokrene građanski postupak protiv Opštine“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Ustavni sud u junu prošle godine donio odluku kojom je utvrdio povredu člana 32 Ustava i člana 6 stav 1 Konvencije u odnosu na podnosioca predstavke.

„Zbog propusta Osnovnog suda u Herceg Novom da pruži adekvatne i dovoljne razloge za odluku kojom odbija kao neosnovan prigovor podnosioca predstavke protiv rješenja kojim se odbija njegov zahtjev za izvršenje pravosnažne sudske presude“, dodaje se u saopštenju.

Iz Kancelarije zastupnika rekli su da do danas pravosnažna presuda Osnovnog suda u Herceg Novom i konačna rješenja Komunalne policije donijeta u korist podnosioca predstavke 2010. godine nijesu izvršena.

Kako su kazali, postupak eksproprijacije katastarskih parcela je i dalje u toku.

Iz Kancelarije zastupnika su rekli da se Vlahović, u predstavci koju je podnio Evropskom sudu, prituživao na neizvršenje pravosnažne sudske presude i konačnih odluka upravnih organa donijetih u njegovu korist 2010. godine.

Oni su naveli da je ESLJP, odlučujući o meritumu pritužbe, utvrdio da u postupku izvršenja sudske presude sudovi nižih instanci nijesu primijenili relevantne odredbe Zakona o izvršenju i obezbjeđenju koje regulišu prenos obaveze na treće lice.

„Kada je u pitanju postupak eksproprijacije, ESLJP je naveo, a kako je to ukazao i Vrhovni sud u odluci po tužbi za pravično zadovoljenje podnosioca predstavke, da postupak eksproprijacije ne može predstavljati prepreku za izvršenje predmetne pravosnažne sudske presude i konačnih odluka upravnih organa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ESLJP, imajući to u vidu i dužinu trajanja postupka izvršenja, utvrdio da propust države da izvrši pravosnažnu sudsku presudu i konačne odluke upravnih organa predstavlja povredu prava na pravično suđenje i mirno uživanje imovine podnosioca predstavke.

„Evropski sud je dosudio podnosiocu predstavke 4,7 hiljade EUR na ime naknade nematerijalne štete i 1.025 EUR na ime troškova postupka“, rekli su iz Kancelarije zastupnika Crne Gore pred ESLJP.

