Vlada hitno da pristupi izmjenama i dopunama Zakona o NVO

Podgorica, (MINA) – Nevladina organizacija (NVO) Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) pozvala je Vladu da hitno izmijeni i dopuni Zakon o NVO.

Iz UMHCG su rekli da zabrinjava dugogodišnja praksa i način primjene Zakona o NVO, posebno u dijelu finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa, ali i nezainteresovanost Vlade (svih dosadašnjih sastava) da pristupi izmjenama i dopunama ovog zakonskog rješenja.

“Tako, već godinama, reprezentativne i autentične organizacije osoba s invaliditetom ostaju bez finansijske podrške za realizaciju svojih ideja, iako te organizacije najčešće imaju višestruke uloge u crnogorskom društvu”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da te organizacije nekada imaju više uloga nego sve druge organizacije civilnog društva, i više nego država koja je dužna garantovati i primjenjivati, odnosno poštovati sva prava i standarde u ovoj oblasti.

Iz UMHCG kazali su da još od početka primjene novog Zakona o NVO, usvojenog 2017, ukazuju na brojne nedostatke, kako u legislativnim rješenjima, tako i u njegovoj primjeni u praksi.

Oni su naveli da su nekoliko važnih odredbi tog Zakona kritikovali i dok je bio u formi nacrta, dok su, u istoj toj fazi, prema nekima bili vrlo skeptični.

“To ne znači da to zakonsko rješenje nema dobrih odredbi, ali da bi one zaživjele u praksi neophodan je adekvatan, transparentan, nepristrastan i profesionalan odnos prema nevladinim organizacijama, od strane Vlade i organa u njenom sastavu, koji su i nadležni za njegovu primjenu”, rekli su iz UMHCG.

Oni su kazali da otkad se raspisuju konkrusi za finansiranje projekata i programa NVO, sa ciljem njihovog doprinosa sprovođenju javnih politika, nijedne godine nijesu raspisani na vrijeme.

“A 2017. nikako jer nijesu, istovremeno sa Zakonom, pripremljena podzakonska akta, koja su preduslov potpune primjene Zakona”, podsjetili su iz UMHCG.

