Više od 200 inženjera podržalo grupu Kamo Śutra

Podgorica, (MINA) – Više od 200 crnogorskih inženjera podržalo je neformalnu studentsku grupu “Kamo Śutra?”.

U pismu podrške navodi se da crnogorski inženjeri, profesionalnim i ličnim integritetom, podržavaju grupu “Kamo Śutra?” sa 220 inicijalnih potpisa podrške.

“Crnogorskim brdima i dalje ječi tišina za svakom nevinom žrtvom, a vaši glasovi ne daju da ostanemo usnuli i gluvi”, kaže se u pismu podrške.

Navodi se da su studenti shvatili da su oni koji dozvole da nepravda i laž postanu rutina, a da neodgovornost institucija postane model djelovanja, jedini gori od samih izvršilaca.

“Drage koleginice i kolege inženjeri – vi, čijih potpisa danas ovdje ima i oni koji nijesu uspjeli saznati da je u toku akcija prikupljanja potpisa podrške, zahvalimo zajedno ovoj mladosti što nam daje priliku da podignemo glave iz pijeska i prisjetimo se da na svijetu postoji empatija i savjest”, kaže se u pismu.

Ističe se da niko ne bi trebalo da voli nepravdu, neodgovornost, nepotizam i pretešku odgovornost koju izaziva nečinjenje institucija.

“Ovoga puta i nikad više! Rane cetinjske su duboke, teške i neprebolne. Sjutra Cetinje može biti naš grad ili naš prag, jednako nebezbjedan i nezaštićen, ako se nastavi i dalje raditi kako ne treba”, dodaje se u pismu.

Navodi se da je odavno bilo dosta, ali da je sad “potonja ura, nema se kud više”.

“Dobro ste nas, mladosti naša divna, zamislili riječima “Kamo śutra”! Nikud, ako vas ne budemo podržali! Na vama i svima nama je velika odgovornost, da idemo zajedno dalje i da ne stajemo. I zato, crnogorska mladosti, ne daj se smesti i omesti”, poručuje se u pismu podrške.

Dodaje se da inženjeri pismo podrške mogu potpisati na linku https://forms.gle/4AFbW9UouxWRqT4DA .

