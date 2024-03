VDT podnijelo zahtjev za zaštitu zakonitosti u slučaju Do Kvon

Podgorica, (MINA) – Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) saopštilo je da je podiglo pred Vrhovnim sudom zahtjev za zaštitu zakonitosti povodom odluke o dozvoljavanju izručenja državljanina Južne Koreje, Kvon Do Hejonga, po molbi te zemlje, a odbijanja izručenje po zamolnici Sjedinjenih Američkih Država.

Apelacioni sud potvrdio je u srijedu rješenje Višeg suda u Podgorici kojim je dozvoljeno izručenje u skraćenom postupku Do Kvona Južnoj Korejuj radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela.

Iz VDT-a su pojasnili da se zahtjev za zaštitu zakonitosti, u skladu sa zakonom, podiže protiv pravosnažnih sudskih odluka i protiv sudskog postupka koji je prethodio tim pravosnažnim odlukama ako je povrijeđen zakon.

“Sud je u konkretnom slučaju, suprotno zakonu vodio skraćeni, umjesto redovnog postupka i prekoračenjem granica svojih ovlašćenja donio odluku o dozvoli izručenja, koja je u isključivoj nadležnosti ministra pravde”, navodi se u saopštenju.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti je, dodaje se, podignut i zbog toga što Apelacioni sud u žalbenom postupku nije saslušao državnog tužioca u VDT-u.

To je, kako su pojasnili iz VDT-a, suprotno odredbama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Zakona o državnom tužilaštvu, kojim je propisano da jedino Vrhovno državno tužilaštvo postupa pred Apelacionim sudom.

“Time je povrijedio odredbe krivičnog postupka, a što je bilo od uticaja za donošenje zakonite sudske odluke”, navodi se u saopštenju.

Iz VDT-a su saopštili da je Vrhovnom sudu predloženo da utvrdi da je zahtjev za zaštitu zakonitosti osnovan i da donese presudu kojom će se preinačiti odluka suda.

