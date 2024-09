VDT i UCG potpisali memorandum o saradnji

Podgorica, (MINA) – Vrhovni državni tužilac Milorad Marković i rektor Univerziteta Crne Gore (UCG) Vladimir Božović potpisali su memorandum o saradnji kojim se definiše strateško partnerstvo Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) i UCG.

Iz VDT-a su rekli da je memorandumom predviđena realizacija konkretnih aktivnosti, koje će doprinijeti jačanju kapaciteta i sticanju praktičnih znanja studenata UCG.

“Zaključenim sporazumom definisano je i pružanje stručne pomoći i podrške Univerziteta VDT-u u oblasti sajber bezbjednosti, visoko-tehnološkog kriminala i drugim oblastima, kao i mogućnost organizovanja obuka za državne tužioce u ovim segmentima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je memorandumom, u cilju specijalizacije, predviđena i mogućnost stipendiranja zaposlenih u Državnom tužilaštvu od strane Univerziteta Crne Gore, za jedan od studijskih master programa.

