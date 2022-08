Vag uputila saučešće

Podgorica, (MINA) – Šefica Misije OEBS-a Dominik Vag uputila je saučešće porodicama žrtava pucnjave na Cetinju.

“U ovom veoma tužnom trenutku za Cetinje i cijelu Crnu Goru, Vag, u ime Misije, izražava iskreno saučešće porodicama žrtava i narodu Crne Gore. Naše misli su sa vama”, saopšteno je iz OEBS-a.

U pucnjavi koja se dogodila u petak u cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, ubijeno je 11 osoba, dok je šest povrijeđeno.

