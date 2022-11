Uvećanje zarada IT stručnjacima za informatičku bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Vlada je, na inicijativu Ministarstva javne uprave (MJU), donijela odluku o uvećanju zarada IT stručnjacima za informatičku bezbjednost za 30 odsto, saopšteno je iz tog resora.

„U skladu sa mojom najavom i potrebama Crne Gore, povećavamo za 30 odsto zarade IT stručnjacima za informatičku bezbjednost“, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

To je, kako je naveo, važan korak ka sigurnom crnogorskom sajber prostoru.

Maraš je rekao da to nije sve i da će inicirati povećanje zarade svim zaposlenima u državnoj upravi, koji rade na poslovima digitalizacije.

„Ovo nije ni populistička ni predizborna mjera. Ovo je potreba Crne Gore i standard danas u svijetu“, istakao je Dukaj.

Prema njegovim riječima, izuzetno traženi IT stručnjaci moraju se zadržati i zapošljavati novi u državnoj upravi, kako bi građani, privreda, turisti koji dolaze u Crnu Goru i dijaspora imali kvalitetne i sigurne digitalne usluge, i kako bi crnogorski sajber prostor bio dostupan i bezbjedan.

„MJU želi da se rad i u svakom drugom segmentu administracije dodatno vrednuje i još bolje plati“, kazao je Dukaj.

