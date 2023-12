Utvrđuju okolnosti u vezi postupanja VCG u nesreći u Radanovićima

Podgorica, (MINA) – Disciplinski tužilac ispitaće i utvrditi okolnosti u vezi postupanja pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) nakon saobraćajne nesreće u Radanovićima, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović.

On je dodao da će tužilac odluku o disciplinskoj odgovornosti pripadnika Vojske donijeti najkasnije za sedam dana.

U saobraćajnoj nesreći u Radanovićima 23. novembra poginuo je trinaestogodišnji dječak, a prema navodima očevidaca, pripadnici VCG nijesu pružili pomoć učesnicima saobraćajne nesreće.

Krapović je na konferenciji za novinare ponovio da su pripadnici VCG, koji su se zatekli na mjestu te nesreće, bili na zadatku praćenja visoko štićene ličnosti.

„Nakon što sam 23. upoznat sa događajem, izdao sam naređenje načelniku Generalštaba VCG i generalnom direktoru Obavještanjo-bezjednosnog direktorata da preduzmu zakonom predviđene radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti u postupanju pripradnika čete Vojne policije i Vojno-medicinskog tima“, rekao je Krapović.

On je kazao da su u ispitnom postupku uzete izjave od svih pripadnika Vojske koji su bili angažovani u pratnji štićene ličnosti i koji su bili na mjestu događaju.

Prema riječima Krapovića, Obavještajno-bezbjednosni direktorat paralelno je sproveo postupak ispitivanja u ovom predmetu.

On je naveo da je, na osnovu dostavljenih nalaza, izdao naredbu načelniku Generalštaba da pripremi predlog za donešenje odluke o pokretanju disciplinskog postupka.

„Na osnovu kojeg će disciplinski tužilac, na osnovu prikupljenih podataka od Generalštaba i direktorata, detaljno ispitati i utvrditi stvarno stanje postupanja pripadnika VCG i u roku od sedam dana donijeti odluku o disciplinskoj odgovornosti svakog od pripadnika VCG koji je tog dana bio angažovan i koji je bio na mjestu događaja“, rekao je Krapović.

On je istakao da je utvrđeno da je potrebno preispitati i interne procedure.

„I tu sam dao odgovarajuću naredbu, kojim se uređuju konkretna pitanja postupanja pripadnika Vojske u određenim situacijama. Iako smo svjesni da ni najbolji procesi i procedure ne mogu predvidjeti i urediti sve životne situacije“, naveo je Krapović.

On je rekao da je izdata naredba načelniku Generalštaba i da hitno pristupi izradi internih procedura u kojima će se jasno definisati postupanje pripadnika čete Vojne policije koji su angažuju u slučajevima obezbjeđenja štićenih ličnosti, a na osnovu uporednih iskustava i prakse u NATO savezu, regionu.

Krapović je poručio da će se dosljedno zalagati da VCG i dalje časno obavlja svoje zadatke podrške prilikom vještački ili prirodni izazvanih katastrofa, prilikom traganja i spašavanja, da dopsinosi miru i bezbjednosti u kontinuitetu i da podržava aktivnosti civilnih institucija.

On je uputio saučešće porodici nastradalog dječaka, navodeći da je preuzeo sve korake kako bi utvrdili eventualnu odgovornost pripadnika Vojske koji su u momentu nesreće obavljali vojnički zadatak.

Upitan da li je, prema informacija Ministarstva, Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Kotoru sprovelo mjere da utvrdi ko je kriv za događaj u Radanovićima, Krapović je rekao da nema informaciju da je ODT pokrenulo bilo kakve postupke.

„Ja sam uradio ono što je u nadležnosti MOD i ministra odbrane. To je prije svega disciplinski aspekat“, rekao je Krapović.

Upitan da prokomentariše to što se u medijima govorilo da po prcedurama Vojske, vojnici nijesu smjeli da ukažu pomoć, Krapović je rekao da se u medijima pojavilo dosta toga što nije tačno.

„U jednom mediju se pojavilo da je u pitanju američki general, to takođe nije tačno, pa se pojavilo da je otišao sa tivatskog aerodroma helikopterom što takođe nije tačno. U tom dijelu ne bih previše komentarisao špekulacije medija“, rekao je Krapović.

Na pitanje da li postoje procedure u VCG koje to propisuju, Krapović je rekao da ne postoje decidno propisane procedure i da postoji dio koji je definisan dokumentima NATO, ali da je u principu pravilo da eskort nikad ne staje kada su u pitanju štićene ličnosti.

„Detektovali smo da imamo proceduralne praznine i shodno tome dao sam naredbu jednu vezano za disciplinski postupak, a drugu za sveobuhvatnu analizu procedura“, kazao je Krapović.

Upitan o tome što su mediji izvijestili da u trenutku kada je ta kolona naišla na mjesto nesreće u njoj nije bila štićena ličnost, Krapović je kazao da je štićena ličnost bila u vozilu u momentu prolaska mjesta nesreće.

„Štićena ličnost je bila u vozilu prema svim nalazima koje imamo za sada i prošao je mjesto nesreće zajedno sa pratnjom“, naveo je Krapović.

Upitan što prema Zakonu osoba u službi Vojke dužna da vrši dužnost u skladu sa Ustavom i zakonom i da li ijedna procedura može biti iznad Ustava i zakona, Krapović je kazao da nijedna procedura ne može biti iznad Ustava i zakona.

„Vidjećemo šta je nalaz tužioca, ne želim da prejudiciram. Naravno, Ustav i zakon se mora poštovati, ovaj dan je jasan pokazatelj da MOD poštuje Ustav i zakone Crne Gore“, rekao je Krapović.

