Uhapšeni osumnjičeni za bacanje bombe na imovinu Spasojevića

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su Ž.L. (34) i F.P. (21) zbog sumnje da su bacili ručnu bombu na porodičnu kuću načelnika Istražnog zatvora Predraga Spasojevića, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su podsjetili da je 1. decembra nedaleko od ograde porodičnog dvorišta Spasojevića aktivirana ručna bomba, a da u tom slučaju nije bilo povrijeđenih i nije nastupila materijalna šteta.

„Službenici policije su nakon niza preduzetih istražnih i kriminalističkih mjera i radnji, kao i odgovarajućih vještačenja u Forenzičkom centru došli do osnovane sumnje da su Ž.L. i F.P. bacili ručnu bombu na porodičnu kuću Spasojevića“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da se Ž.L. i F.P. u policijskim evidencijama vode kao bezbjednosno interesantna lica.

„Njima se na teret stavlja krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim djelo nedozvoljno držanje oružja i eksplozivnih materija, a oni su po nalogu državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici uhapšeni“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su dodali da su u toku pretresi prostorija koje osumnjičeni koriste na području Podgorice.

