Uhapšene tri osobe zbog nasilničkog ponašanja

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Podgorica uhapsili su L.R. (18), A.G. (19) i O.K. (19) koji su fizički napali dvije osobe sinoć u Podgorici, saopšeno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su pripadnici OB u saradnji sa postupajućim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici identifikovali vinovnike sinoćnog događaja u tom gradu.

„Identifikovani su L.R. (18), A.G. (19) i O.K. (19) koji su, kako se sumnja, fizički napali dva oštećena lica sinoć oko 22 sata i 30 minuta u Moskovskoj ulici u Podgorici“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, osumnjičenima se na teret stavlja krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda.

“Oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost”, zaključuje se u saopštenju.

