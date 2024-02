Uhapšene dvije osobe zbog napada na nadzornike na Skadarskom jezeru

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je V.P. (30) i D.K. (41) iz Zete, zbog napad na zaposlene u Službi zaštite Nacionalnog parka (NP) Skadarsko jezero.

Iz Uprave policije saopšteno je da su od V.P. i D.K. prikupljena su obavještenja na zapisnik u odnosu na napad na Skadarskom jezeru.

Oni su, kako se navodi, uhapšeno po nalogu tužioca, zbog sumnje da su izvršili krivična djela nezakonit ribolov i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

„U odnosu na treću osobu koje je učesnik događaja, cijeniće se postojanje prekršajne odgovornosti budući da se u odnosu na radnje te osobe tužilac izjasnio da ne postoje elementi krivičnog djela“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS