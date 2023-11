Uhapšen bivši direktor policije Slavko Stojanović

Podgorica, (MINA) – Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su jutros bivšeg direktora Uprave policije Slavka Stojanovića.

Stojanović je uhapšen po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja u vezi sa švercom cigareta, saznaju Vijesti.

U akciji ima još uhapšenih osoba, a u sklopu istog predmeta SDT-a.

U toku su pretresi na više lokacija u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS