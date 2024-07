Udruženja državnih tužilaca i sudija sarađivaće u cilju promovisanja vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Udruženja državnih tužilaca i sudija potpisali su memorandum o saradnji kojim se definiše partnerstvo dva udruženja u cilju promovisanja visokih profesionalnih standarda, vladavine prava i načela samostalnosti i odgovornosti tužilaca i sudija.

Memorandum su potpisali predsjednica Udruženja državnih tužilaca Jelena Đaletić i predsjednik Udruženja sudija Miodrag Pešić.

Kako je saopšteno iz Udruženja državnih tužilaca, memorandumom je predviđena i afirmacija prava kao nauke i struke i ljudskih prava, u skladu sa Ustavom i međunarodnim standardima.

„Kao i sprovođenje zajedničkih projekata usmjerenih na jačanje samostalnosti i profesionalizma nosilaca pravosudne funkcije“, dodaje se u saopštenju.

Udruženja državnih tužilaca i sudija, kako se navodi, sarađivaće i po pitanjima jačanja uzajamne profesionalne podrške i partnerstva u oblastima izgradnje kapaciteta, tehničke pomoći, istraživanja i promocije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS