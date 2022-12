U utorak premijera filma Dani od snova

Podgorica, (MINA) – Premijera dugometražnog filma “Dani od snova” autora Momira Matovića biće održana u utorak u Velikoj sali Kulturno-informativnog centra “Budo Tomović”, u okviru manifestacije DEUS 2022.

Iz produkcijske kuće MFilm su kazali da je film umjetnički medij koji danas, svojom vizuelnom dinamikom usaglašenom sa naglim tehničkim razvitkom, već sjutra opovrgava ono prethodno, jer donosi nove elemente.

“(Režiseri) Vlatko Gilić, Predrag Golubović i Živko Nikolić su ličnosti koje su, prihvatanjem filma kao životne sudbine, dosljedno, stvaralački autoritativno, poetski, metaforično oslikali čudesan životni splet svakodnevice, ne samo u Crnoj Gori nego svuda oko nas”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, filmska tema “Dani od snova” je pokušaj da se ukaže na njihov stvaralački opus ali i podsjeti na dramaturgiju života, oživljen život i njegovo potkazivanje.

Iz MFilma su kazali da je premijera filma zakazana za 19 sati, kao i da je ulaz slobodan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS