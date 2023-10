U ponedjeljak dodjela nagrada pobjednicima onlajn kviza za osnovce

Podgorica, (MINA) – Učenica devetog razreda Osnovne škole (OŠ) „Milorad Musa Burzan“ iz Podgorice, Leonora Lađić, osvojila je prvo mjesto na onlajn /online/ kvizu za osnovce povodom Evropskog dana jezika, a dodjela nagrada pobjednicima biće održana u ponedjeljak.

Kviz, koji se tradicionalno održava povodom 26. septembra, Evropskog dana jezika, organizovao je Generalni sekretarijat Vlade – Sektor za informisanje javnosti o Evropskoj uniji (EU) i pristupanju Crne Gore Uniji, u okviru projekta „EU4ME“ koji finansira EU.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade saopšteno je da je drugoplasirani Radivoje Vučeljić, učenik šestog razreda OŠ „Olga Golović“ iz Nikšića, dok je treće mjesto zauzela Nikolina Rončević, učenica devetog razreda OŠ „Dragiša Ivanović“ iz Podgorice.

„Njima će nagrade – tri pametna sata, uručiti državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova Milena Žižić i državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete Milijana Vukotić Jelušić“, navodi se u saopštenju.

Dodjela nagrada pobednicima onlajn kviza biće održana u prostorijama Evropske kuće u Podgorici, u ponedjeljak, u deset sati i 30 minuta.

Kviz je realizovan u saradnji sa Ministarstvom prosvjete.

