U Komarnici i Mokrom završeno glasanje

Podgorica, (MINA) – Na biračkim mjestima u Komarnici i Mokrom završeno je glasanje i ona su zatvorena u 20 sati, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije (OIK) Šavnik.

Dio građana Šavnika danas je glasao na ponovljenim lokalnim izborima na pet biračkih mjesta, ali su tri biračka mjesta zatvorena tokom dana.

Glasanje je prekinuto u sali Skupštine Opštine Šavnik, školi u Bijeloj i Kruševicama.

Iz OIK-a su najavili da će na tim biračkim glasanje biti ponovljeno naredne nedjelje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS