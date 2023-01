U IBD-u od danas u upotrebi vertikalna invalidska platforma

Podgorica, (MINA) – U Poliklinici Instituta za bolesti djece (IBD) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) od danas je u upotrebi vertikalna invalidska platforma – lift.

Kako je saopšteno iz KCCG, vrpcu su svečano presjekli direktor IBD-a Velibor Majić i predsjednik nevladine organizacije (NVO) Prvo udruženje roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju, Savo Knežević.

“Projekat, ukupne vrijednosti blizu 37 hiljada EUR, realizovan je zahvaljujući donaciji 24 hiljade EUR NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, dok je ostali dio novca obezbijedio KCCG”, navodi se u saopštenju.

Jelena Raičević iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma rekla je da je u okviru sektorske analize za 2021. godinu taj resor sa 80 hiljada EUR finansiralo pet projekata nevladinih organizacija iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom.

Ona je kazala da je prvonagrađeni projekat NVO Prvo udruženje roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju i da je finansiran sa 20 hiljada EUR, što je i bio maksimalni iznos koji je opredijeljen za jedan projekat.

„U toku realizacije projekta desile su se neke nepredviđene stvari, došlo je do nagle inflacije, skoka cijena u građevinarstvu. Ubrzo se pokazalo da je opredijeljeni novac nedovoljan, tako da je pred NVO sektorom bio novi izazov“, navela je Raičević.

Prema njenim riječima, trebalo je obezbijediti nova sredstva, izvore i sponzore ili saradnike koji bi kompletirali i zatvorili tu finansijsku situaciju.

„U tom cilju potpisan je memorandum o saradnji sa KCCG“, naglasila je Raičević.

Kako je istakla, zahvaljujući zalaganju svih iz NVO na čelu sa Kneževićem uspjeli su da realizuju taj projekat na opšte zadovoljstvo.

„Ovo je pravi primjer jednog vidljivog projekta. To je dobro koje ostane cijeloj Crnoj Gori, Kliničkom centru i svim ljudima kojima bude bilo potrebno“, navela je Raičević.

Knežević je kazao da se danas prisustvuje jednom više nego humanom, prijeko potrebnom i zajedničkom ostvarenju cilja, a to je puštanje u rad vertikalne invalidske platforme-lifta za opštu upotrebu i na korišćenje za potrebe Poliklinike IBD-a.

„Ne samo da smo postigli jedan cilj već slobodno mogu reći višestruki cilj, jer ovaj lift neće biti samo namijenjen na korišćenje djeci sa smetnjama u razvoju slabe pokretljivosti i korisnike kolica, već i tipičnoj djeci koja će da koriste usluge poliklinike IBD-a a što je prema nezvaničnim podacima otprilike od 500 do hiljadu djece dnevno“, istakao je Knežević.

Kako je dodao, lift će se koristi i za prebacivanje medicinske opreme za potrebe Poliklinike i ambulanti koje su smještene na gornjem spratu, a koje su u službi specijalističkih pregleda za najmlađe građane.

Knežević je istakao značaj multisektorske saradnje u tom, kako je rekao, možda jedinstvenom slučaju u vremenu svjetske ekonomske krize.

„Jer samo ovakvim načinom saradnje između institucija sistema, NVO sektora i privrednog sektora mnogo jednostavnije možemo uspješno realizovati ovakve projekte koji su od opšeg značaja za naše roditelje i djecu a naročito za LSI i djecu sa smetnjama u razvoju“, naglasio je Knežević.

Majić je rekao da mu je drago što su konačno dočekali realizaciju ideje koja je stara, kako kaže, bar 20-ak godina i koja je stalno odlagana, a koja je bila toliko plemenita da je trebalo mnogo ranije da se realizuje.

On je rekao da je prvi sastanak sa Kneževićem imao prije godinu i da je tada bio skeptik da će taj projekat biti realizovan.

„Danas sam vrlo ponosan što vidimo da je skoro godinu dana proteklo, a da već imamo izgrađen objekat, imamo lift na raspolaganju i mogu slobodno reći to su naši najzahtjevniji pacijenti, pacijenti koji zahtijevaju mnogo više truda i rada od strane i roditelja i ljekara i da im bar malo olakšamo njihov svakodnevni život“, kazao je Majić.

On je zahvalio svima koji su učestvovali u realizaciji te ideje, posebno Prvom udruženju roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju i Kneževiću.

„Nadam se da ćemo ga svi koristiti na dobro svih, a najviše naših pacijenata“, zaključio je Majić.

