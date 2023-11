U decembru bogat kulturni program u Zeti

Podgorica, (MINA) – Kultuno-informativni centar (KIC) „Zeta“ tokom decembra će organizovati 17 programa, kojima će biti unaprijeđena i obogaćena kulturna scena u toj opštini, kazao je vršilac dužnosti direktora te ustanove Branko Noković.

On je najavio da će u petak u maloj sali zetskog KIC-a književnik Radomir Milić predstaviti roman „Poklon za dječje snove“.

„Ovaj roman će se premijerno promovisati u Crnoj Gori, dok je nedavno predstavljen na Beogradskom sajmu“, rekao je Noković.

Naredne sedmice, 6. decembra, u Zeti će biti predstavljene karikature Gorana Šćekića, koji se karikaturom bavi više od 30 godina i do sada je imao 16 samostalnih i desetak kolektivnih izložbi širom Evrope.

Noković je najavio da će dva dana kasnije u KIC-u biti organizovan edukativni panel “I ja se pitam – uticaj građana u lokalnoj zajednici.

Kako je rekao, panel će biti organizovan u okviru projekta Aktivna omladina – efikasnija zajednca, u realizaciji nevladine organizacije (NVO) „Zetski forum“, a koji je finansiran od Fonda za građanski aktivizam.

„Koncept panela je predavanje o dobrim primjerima građanskog aktivizma u zajednici, načinu i mogućnostima djelovanja građana u zajednici“, objasnio je Noković.

Kako je rekao, u decembru će biti organizovano i edukativno predavanje „Nasilje ne smije biti rješenje, nasilje nije moj izbor“, za učenike sedmog razreda osnovnih škola sa područja opštine Zeta.

Noković je istakao da će se učesnici na predavanju upoznati sa vrstama i oblicima vršnjačkog nasilja, a vodiće se i diskusija sa učenicima koji će iznijeti sopstvena iskustva o slučajevima kada su bile žrtve nasilja.

Predavač će biti Mirjana Šuškavčević Stijepović.

Noković je rekao da će 14. decembra biti održan koncert rok grupe Azilanti iz Podgorice.

On je kazao da će, u okviru manifestacije „Afirmišemo mlade književne stvaraoce do 18 godina iz Crne Gore“, biti organizovano finalno veče za izbor mladih proznih autora – kratke priče na nivou Crne Gore.

Noković je rekao da će 16. decembra u velikoj sali KIC-a „Zeta“ biti prikazana predstava „Boing, boing“, Nikšićkog pozorišta.

„Predstava „Boing, boing“ čuvenog francuskog komediografa Marka Kamoletija jedan je od najizvođenijih komada u svijetu pozorišta“, rekao je Noković i dodao da je predstava premijeru imala u Nikšiću, 19. maja prošle godine, nakon čega je izvođena u različitim gradovima i na međunarodnim festivalima.

Kako je naveo, u decembru će u zetskom KIC-u biti organizovani i program „Upoznajmo sportistu“, predstava „Zdrav k’o Zdravka“, kao i koncerti učenika Umjetničke škole za muziku i balet „Vasa Pavić“ i FA “Slobodan Aligrudić”.

Noković je naveo da će u Zeti biti prikazana i novogodišnja predstava “Djedamrazovski zimski zez”, NVO Arlekin, kao i predstave “Pčelica Maja”, NVO Zdrav razvoj.

On je kazao da će za polaznike Centra za pružanje usluga u oblasti socijalne i dječije zaštite, u prostorijama Centra, 28. decembra biti izvedena dječja predstava „Zanati“, u izvođenju NVO Dječje pozorište Stanković.

Kako je rekao, dan kasnije biće održan koncert „Art of dance“ plesnog kluba Diva, u velikoj sali KIC-a.

Noković je pozvao građane Zete, kao i zainteresovane posjetioce, da dođu i uživaju u brojnim programima.

