U Budžetu nije uključeno povećanje zarada zaposlenima u prosvjeti

Podgorica, (MINA) – U predlogu Budžeta za 2024. godinu nije uključeno povećanje zarada zaposlenima u prosvjeti, što je suprotno obavezama koje je Vlada preuzela Granskim kolektivnim ugovorom, saopšteno je iz Sindikata prosvjete.

Oni su zatražili hitan sastanak sa premijerom Milojkom Spajićem i ministarkom prosvjete nauke i inovacija Anđelom Jakšić-Stojanović na kome bi, kako navode, razgovarali o tom problemu i u duhu istinskog socijalnog dijaloga pokušali preduprijediti posledice koje ne želi niko.

Ističe se da su u Sindikatu, kao predstavnici prosvjetnih radnika u Crnoj Gori duboku zabrinuti i nezadovoljni zbog toga što u predlogu Budžeta za 2024. godinu nije uključeno povećanje zarada zaposlenima u prosvjeti, što je suprotno obavezama koje je Vlada preuzela Granskim kolektivnim ugovorom.

“Ogorčenost i nezadovoljstvo zaposlenih u prosvjeti su sveprisutni. Ovo nije samo pitanje nedostatka povećanja zarada, već i potpunog ignorisanja preuzetih obaveza i obećanja, koji su trebali unaprijediti status prosvjetnih radnika”, kaže se u saopštenju Sindikata.

Oni su, kako se ističe, iznenađeni i razočarani što se najavljeno strateško partnerstvo sa Sindikatom prosvjete realizuje na ovakav način.

“Umjesto poštovanja, susrijećemo se sa najavljenim, sada već izvjesnim kršenjem Ugovora, iako je na sastanku sa ministarkom prosvjete, nauke i inovacija, 4. decembra dogovoreno da nas obavijestite o odlukama Vlade Crne Gore po ovom pitanju”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da Sindikat prosvjete o svemu navedenom saznaje iz sredstava javnog informisanja.

“Naša namjera je jasna – biti iskren socijalni partner, ali i boriti se svim pravnim sredstvima i legitimnim vidovima sindikalne borbe kako bismo zaštitili prava i dostojanstvo prosvjetnih radnika.

Očekujemo da u što kraćem roku odgovorite na naš poziv za održavanje sastanka”, kazali su iz Sindikata.

