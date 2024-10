U Budvi održan EUbuzz Info dan za srednje škole iz južnih opština

Podgorica, (MINA) – Skoro 40 članova debatnih klubova srednjih škola iz pet primorskih opština danas je, na EUbuzz Info danu u Budvi, imalo priliku da sazna kako funkcioniše Evropska unija (EU), koje su njene vrijednosti i šta pruža mladima, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova (MEP).

U Budvi je održan EUbuzz Info dan za srednje škole iz Budve, Bara, Kotora, Tivta i Herceg Novog, u okviru istoimene kampanje koja ima za cilj da mladima približi teme u vezi sa EU, podstakne ih na kritičko promišljanje i motiviše da se aktivno uključenje u društvene procese.

“Blizu 40 članova i članica debatnih klubova srednjih škola iz Budve, Bara, Kotora, Tivta i Herceg Novog imali su priliku da saznaju kako funkcioniše EU, koje su njene vrijednosti i šta pruža mladima, ali i da steknu nove vještine za uspješno debatovanje o EU temama”, kaže se u saopšštenju.

Navodi se da edukativnu EUbuzz kampanju sprovode MEP i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, uz finansijsku podršku EU kroz projekte EU4ME i Evropska kuća.

Dodaje se da se za učešće u kampanji prijavilo 18 škola iz 16 crnogorskih gradova.

Jelena Kulidžan iz projekta EU4ME rekla je da je EUbuzz kampanja počela 7. oktobra organizovanjem Info dana u Podgorici.

“Potom smo u Beranama imali Info dan 14. oktobra za škole sa sjevera, a u Budvi smo okupili škole sa juga”, dodala je Kulidžan.

Prema njenim riječima, može se reći da je u toku svojevrstan EUbuzz karavan, koji ima za cilj da mladima predstavi EU na drugačiji, njima prijemčiviji način, motiviše ih da postanu aktivni članovi svoje zajednice i kritički promišljaju svijet koji ih okružuje.

Tokom Info dana predstavljen je Vodič za „buzzovanje“ o Uniji, koji je pripremila Melita Rastoder Ljaić iz MEP-a.

Vodič je, kako je kazala Rastoder Ljajić, namijenjen mladima koji žele da bolje razumiju EU i njen značaj za Crnu Goru.

Ona je rekla da mladi, kroz slikovit pregled ključnih informacija, u Vodiču mogu da pronađu jednostavna objašnjenja kako EU funkcioniše i šta članstvo u toj zajednici donosi građanima.

“Želimo mladima da stavimo do znanja da su oni ti koji će sjutra odlučivati o budućnosti EU i oblikovati je, kada Crna Gora, nadamo se uskoro, postane dio evropske zajednice”, navela je Rastoder Ljaić.

Navodi se da su debateri i debaterke imali priliku i da nauče nove vještine važne za uspješno debatovanje o EU, tokom predavanja koje je održao voditelj Debatnog programa Crne Gore, Krsto Vuković.

Vuković je rekao da najbolji efekti u procesu usvajanja znanja najčešće dolaze problematizacijom predmetnih tema, odnosno, kritičkim promišljanjem pro et contra.

On je kazao da će u EUbuzz kampanji debatni formati imperativno postaviti zahtjeve usvajanja znanja i ključnih informacija o funkcionisanju EU i pozicioniranju Crne Gore u integrativnim procesima.

“Ali ne manje važno, biće i podizanje svijesti o demokratiji, vladavini prava, odgovornosti i drugim vrijednostima i standardima koje usvajamo na ličnoj ravni kao građani“, dodao je Vuković.

Sa srednjoškolcima su, kako se dodaje, razgovarale i mladi evropski ambasadorki Marija Blažević i Andrej Bubanja, koji su govorili o mogućnostima koje EU nudi mladima i koliko je njima značilo da bolje upoznaju ovu zajednicu i proces integracija.

“Oni su takođe promovisali aktuelni Poziv za novu generaciju mladih ambasadora”, kaže se u saopštenju.

Iz MEP-a su rekli da je ovo bio posljednji od tri EUbuzz Info dana planirana u okviru kampanje.

“U narednom periodu svih 18 prijavljenih škola organizovaće turnire u debatovanju o EU temama, kako bi dalje proširili znanje koje su stekli tokom Info dana”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, završni događaj planiran je u Podgorici, kada će pobjedničkim timovima biti uručene diplome i nagrade.

