U bjelopoljsku bolnicu uloženo skoro 1,7 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – U Opštu bolnicu Bijelo Polje, u posljednje dvije godine, uloženo je skoro 1,7 miliona EUR, uvedene su nove hirurške procedure i nabavljeni najnoviji aparati, rekao je direktor te zdravstvene ustanove Kenan Erović.

On je u razgovoru za PR centar kazao da je savremeno opremljeno pedijatrijsko odjeljenje, formiran onkološki konzilijum i da će se i u narednom periodu ulagati u najnoviju medicinsku opremu i obuku kadra.

Erović je istakao da u godini kada slavi vijek postojanja ta bolnica ima čime da se pohvali kada je u pitanju kadrovska politika i ulaganje u opremu.

U bolnici je, kako je naveo, zaposleno 380 radnika, od toga 67 ljekara, 45 specijalista, osam užih specijalista i 14 specijalizanata.

“Imamo najbrojniji, ali i najmlađi kadar kada su u pitanju opšte bolnice u Crnoj Gori”, dodao je Erović.

On je rekao da su posredstvom Ministarstva zdravlja u prethodne dvije godine dodijelili 11 specijalizacija iz različitih oblasti i 17 užih specijalizacija.

Erović je kazao da su, u prethodne dvije godine, uveli nove hirurške procedure iz oblasti dječje urologije, dječje hirurgije, ortopedije, grudne hirurgije, tako što su iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) angažovali specijaliste iz tih oblasti.

On je naveo da na osnovu inicijative bjelopoljske bolnice i saglasnosti Ministarstva zdravlja već godinu postoji Onkološki konzilijum za pacijente sa sjevera.

Kako je dodao, umjesto odlazaka u Podgoricu, onkološki pacijenti mogu da budu pregledani u Bijelom Polju.

“Konzilijum pokriva veliki broj onkoloških pacijenata iz osam opština sa sjevera. Održava se dva puta mjesečno u prostorijama naše ustanove, a učestvuju i subspecijalisti onkologije sa Instituta za onkologiju KCCG”, pojasnio je Erović.

Prema njegovim riječima, uz podršku Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO), u posljednje dvije godine za opremu u bjelopoljsku bolnicu uloženo je million EUR i oko 688 hiljada EUR za građavinske radove.

Erović je kazao da je uz pomoć Vlade i resornog ministarstva sa računa NKT-a opredijeljeno 260 hiljada EUR za nabavku najsavremenijeg digitalnog RTG aparata i sanitetskog vozila.

Posredstvom FZO, kako je rekao, nabavljena je medicinska oprema u vrijednosti od 140 hiljada EUR, i to dva savremena aparata za anesteziju i stub za laparoskopsku hirurgiju.

“Opredijeljena su i sredstva za osteodezintometar i prvi put ćemo već sljedećeg mjeseca imati kabinet za osteodezintometriju sa ljekarom subspecijalistom reumatologom jedinim na sjeveru”, kazao je Erović.

Za dva mjeseca bijelopoljska bolnica će, kako je naveo, imati i savremeno opremljenu biohemijsko-hematološku laboratoriju.

Erović je rekao da je, posredstvom Ministarstva zdravlja i FZO, počelo renoviranje Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, a prva faza će biti završena krajem godine.

“Pored svega navedenog, u prethodne dvije godine nabavljena je i druga oprema za operacioni blok, službe, odjeljenja i ambulante”, dodao je Erović.

On je naglasio da su posebno zahvalni društveno odgovornim pojedincima i kompanijama, koji su pomogli da se osavremeni oprema u bolnici, otvore nove ambulante i tako doprinijeli da se obezbijede savremeni tretmani za pacijente.

“Posebnu zahvalnost dugujemo filantropu Hajrizu Brčvaku, osnivaču humanitarne organizacije Hemiias i humanitarnog fonda Hilal, koji su uz posredstvo Ministarstva zdravlja opredijelili 400 hiljada EUR za adaptaciju pedijatrijskog odjeljenja i nabavku najsavremenije oprema za to odjeljenje”, kazao je Erović.

Kako je rekao, uz podršku Brčvaka u narednom periodu biće adaptirano ginekološko akušersko i odjeljenje neonatologije.

Erović smatra da je, usljed brzih promjena u zdravstvu, potrebno biti korak ispred i osigurati adekvatne resurse za suočavanje sa budućim izazovima.

To, kako je dodao, svakako uključuje ulaganje u najnoviju medicinsku opremu, kao i obuku kadra, kako bi održali najveći standard u pružanju usluga.

“Takođe, poseban akcenat će biti na novom internom odjeljenju i odjeljenju neurologije”, rekao je Erović.

On je dodao da će do kraja godine bjelopoljska bolnica imati i magnetnu rezonancu.

Erović je istakao da je u toj bolnici prošle godine urađeno 1,4 hiljade operacija, što je skoro duplo više u odnosu na raniji period.

On je dodao da ove godine očekuju da bude oko dvije hiljade operacija.

“Razlog tome je što se vratilo povjerenje građana u našu bolnicu, ali imamo i sve više pacijenata ne samo sa sjevera, već i iz centralne i južne regije posebno kada je u pitanju ginekologija, urologija i ortopedija”, naveo je Erović.

