Terzić: Ne isključujem mogućnost da su dokazi o ubistvu Jovanovića motiv provale

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić kazao je da vjeruje da će istraga u vezi iskopavanja tunela ispod podgoričkog Višeg suda brzo dovesti do imena šest osoba, za koje se, nakon pregleda video materijala sa nadzornih kamera, pretpostavlja da su osumnjičeni.

Terzić je Televiziji Vijesti potvrdio da iz depoa nedostaju određena vatrena oružja.

On je rekao da su se u depou nalazili dokazi o ubistvu Duška Jovanovića i nije isključio mogućnost da je kontaminacija tih dokaza mogući motiv tog kriminalnog djela, prenosi portal Vijesti.

Terzić je naveo da je kombi, koji je u srijedu pronađen u Botunu, kupljen u Nikšiću i da je to učinio državljani Bosne i Hercegovine.

“Sumnjamo da su ovaj kombi te osobe koristile da dođu do centra grada, i da se kasnije istim tim vozilom odvezu“, rekao je Terzić.

Kako je kazao, skidaju video-nadzore u užem i širem dijelu Podgorice i na tim nadzorima su određene osobe za koje mogu da pretrpostave da su učestvovala u kopanju tunela.

„Zato što su specifično obučeni, što se kreću u grupi, što imaju određene rance ili kofere u kojima, možemo da pretpostavljamo, možda nose lopate, krampe, oruđe koje su korisitli ili potencijnalno možda određene predmete koji su nestali iz depoa”, rekao je Terić.

Upitan da li zna imena šest osumnjičenih za iskopavanje tunela, Terzić je odgovorio odrično, navodeći da će brzo imati takav podatak.

On je dodao da se još ne zna šta nedostaje iz depoa Višeg suda.

“Popis još traje. Nedostaju određena vatrena oružja iz određenih predmet, i ja imam svoje lično mišljenje da je cilj bio da se dođe u posjed određenih predmeta koji potencijalno sjutra mogu baciti na koljena istrage protiv jedne ozbiljne kriminalne grupe”, rekao je Terzić.

Na pitanje da li govori o kavačkom klanu, Terzić je odgovorio potvrdno.

Upitan da li su spisi predmeta ubistva vlasnika “Dana” Duška Jovanovića bili u depou Višeg suda i da li je taj predmet kontaminiran, Terzić je saopštio da su njegova saznanja da se taj predmet nalazi u depou.

“Apsolutno sebi ne bih dozvolio taj luksuz da isključim da je motiv onih koji su učestvovali u ovim kriminalnim aktrivnostima bio i da možda dođu do tih predmeta i da na neki način izvrše kontaminaciju tragova kad je u pitanju vatreno oružje kojim je, kako se sumnja, izvršeno ubistvo Duška Jovanovića. Radi se o automatskoj pušci”, naveo je Terzić.

Ministar pravde Marko Kovač je u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti kazao da u depou u ovom trenutku nedostaje 19 komada vatrenog oružja.

On je rekao da je to oružje iz predmeta koji su pravosnažno okončani i dijelom iz predmeta koji nijesu okončani.

Kovač je dodao da ima odobrenje nadležnih organa da to saopšti i da su neki predmeti završeni i prije 15 i 20 godina, ali da su neki predmeti vezani za organizovani kriminal.

On je objasnio da predmeti nijesu povezani i da je još rano pričati o krajnjim motivima.

Kovač je rekao da je simptomatično gdje je probijen otvor u depou.

“Tačna pozicija između dvije pregrade police, tolika preciznost, prosto je nevjerovatno da ovo nije bila velika i kompleksna organizacija. Da nijesu postojali planovi sudske zgrade na dohvat ruke onome ko je ovo uradio, da ovdje nije učestvovao statičar, inženjer”, dodao je Kovač.

On je kazao da se period kopanja tunela poklapa sa periodom adaptacije na zgradi Apelacionog, Vrhovnog i Višeg suda.

“Ne samo što se poklapa, nego što je dinamika kašnjenja radova uslovila da oni počnu u julu. To je termin koji se poklapa sa periodom iznajmljivanja stana, odnosno podrumskih prostorija odakle je kopan tunel”, naveo je Kovač.

On je istakao i da niko ne bježi od odgovornosti, ali da svako treba da shvati što je njegova uloga u sistemu odgovornosti.

Sutkinja Višeg suda Vesna Kovačević kazala je da se puška koja je dokaz u ubistvu Duška Jovanovića nalazi u depou i, prema njenim saznanjima, taj predmet “nije kompromitovan”.

Ona je kazala da ne može da iznosi paušalne tvrdnje, a da je izjava premijera Dritana Abazovića da bi mogao neko ili da je neko možda učestvovao u tome, preuranjena ili paušalna.

“Ako je bilo ko učestvovao u ovoj radnji taj treba da snosi odgovornost i bude najstrožije kažnjen”, istakla je Kovačević.

