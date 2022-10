Talas klerikalizacije otvorio mnoga pitanja ljudskih prava

Podgorica, (MINA) – Talas klerikalizacije u Crnoj Gori otvorio je mnoga pitanja ljudskih prava, posebno u dijelu marginalizovanih grupa, ocijenili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) i osudili najavu skupa Srpske pravoslavne crkve (SPC) protiv Montenegro Prajda.

Iz CGO-a poručili su da snažno podržavaju deseti Montenegro Prajd, koji je zakazan za subotu.

Koordinatorka programa Aktivno građanstvo, Željka Ćetković, kazala je da CGO osuđuje neodgovorno ponašanje SPC koja najavljuje održavanje skupa protiv Prajda.

Ona je podsjetila da, osim prvog Prajda koji je bio prije deceniju, na kasnijim nije bilo ozbiljnih incidenata, niti izraženog organizovanog protivljenja ijedne društvene grupe.

Ćetković je rekla da je to je dovelo i do shodne procjene bezbjednosnih organa koji su svake godine snižavali nivo obezbjeđenja, da bi prošle godine to bilo minimalno.

“Nažalost, talas klerikalizacije u Crnoj Gori je otvorio mnoga ljudskopravaška pitanja za koja smo cijenili da su dobijene bitke, a posebno u dijelu prava marginalizovanih grupa”, navela je Ćetković.

Time je, prema njenim riječima, urušen napredak u oblasti ljudskih prava koji je do sada postignut, što je poražavajuće za čitavo društvo.

“U tome je značajnu ulogu imala SPC, koja i ovom najavom takozvanog molebana protiv Prajda kreira negativan ambijent za prava LGBTIQ osoba i njihovih saveznika, ali i podstiče na mržnju protiv LGBTIQ osoba”, ocijenila je Ćetković.

Ona je istakla da podrška Prajdu ne dolazi samo od ljudskim pravima posvećenog civilnog društva, već i od samih građana.

Ćetković je navela da, prema istraživanju CGO-a iz juna, više od polovine građana Crne Gore ima razumijevanja za Povorku ponosa i smatra da se ona organizuje sa ciljem ukazivanja na diskriminaciju LGBTIQ osoba.

“Razočaravajuće je što SPC svojim netrpeljivim narativom pokušava da derogira neka osvojena prava i slobode u Crnoj Gori, a koji su karakteristika demokratskih društava i vrati nas tako unazad”, istakla je Ćetković.

Kako je ocijenila, očigledno je da za taj “kontra-ljudskopravaški” korak odgovornost snose i svi oni donosioci odluka, primarno iz izvršne i zakonodavne vlasti, koji su SPC dali uvjerenje da može da se ponaša tako neodgovorno.

“Svaka izgovorena rečenica mitropolita Joanikija u najavi molebana predstavlja negaciju modernog koncepta ljudskih prava”, kazala je Ćetković.

Ona je istakla da, sa druge strane, nikada na Prajdovima i vezanim aktivnostima nije izneseno ništa što bi bilo protiv braka i porodice, protiv vjere i religije.

“Prajdovi se temelje na demokratskim vrijednostima, zalaganju za jednakost, slobodu, pravdu, feminizam, poštovanje ljudskih prava, socijalno blagostanje i jako civilno društvo”, navela je Ćetković.

CGO, kako je kazala, poziva sve političke subjekte, koji drže do demokratskih vrijednosti, da to pokažu dolaskom na Prajd.

“I tako se distanciraju od pokušaja SPC da crnogorsko društvo vrati u retrogradne okvire kad je riječ o kulturi ljudskih prava”, dodala je Ćetković.

Ona je kazala da će CGO tim i ove, kao i svih prethodnih godina, biti na Montenegro Prajdu.

“Kako bi i tom simboličnom zajedničkom šetnjom iskazali solidarnost i ponos u odnos na pripadnike LGBTIQ zajednice koji se hrabro bore da budu integralni dio našeg društva”, rekla je Ćetković.

