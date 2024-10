Spajić: Pomoći ćemo sanaciju štete od poplava u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Vlada će pomoći mještanima u saniranju štete od poplava u šavničkoj opštini, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je na društvenoj mreži X naveo da je nevrijeme u petak napravilo veliku štetu i domaćinstvima u opštini Šavnik.

“Zadužićemo Komisiju za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da preduzme neophodne aktivnosti kako bi se se mještanima ugroženim šavničkih sela pružila adekvatna podrška u saniranju nastale materijalne štete”, najavio je Spajić.

