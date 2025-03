Slovenija će nastaviti da podržava evropske integracije Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Slovenija će nastaviti snažno da podržava Crnu Goru na putu evropskih integracija, kazao je direktor politike odbrane u Ministarstvu odbrane Slovenije, Aljoša Selan.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Selan je to kazao tokom bilateralnih konsultacija ministarstava odbrane Crne Gore i Slovenije, u Ljubljani.

Selan je rekao da mu je zadovoljstvo što svjedoči izuzetnoj saradnji Crne Gore i Slovenije, dodajući da će se truditi da ličnim zalaganjem doprinese njenom produbljivanju u oblasti odbrane.

Selan je pohvalio uspjehe Crne Gore na putu evropskih integracija i istakao da će Slovenija nastaviti da snažno podržava Crnu Goru u ostvarenju tog cilja.

Vršilac dužnosti generalne direktorice Direktorata za politiku odbrane Radmilom Perović, koja je predvodila delegaciju crnogorskog Ministarstva odrbane na konsultacijama, ukazala je na ostvarene rezultate na polju odbrambene saradnje između Crne Gore i Slovenije.

Ona je istakla angažman na istočnom krilu Alijanse u okviru NATO borbene grupe u Letoniji, projekte zajedničkih nabavki, učešće na vježbama, kao i niz sprovedenih donacija.

Govoreći o evropskom putu Crne Gore, Perović je kazala da su politička i praktična podrška Slovenije od posebnog značaja.

Ona je rekla da očekuje da će, kao i do sada, Slovenija nastaviti da zagovara evropsku budućnost zemalja Zapadnog Balkana.

“Sagovornici su se saglasili da je integracija regiona u evropske i evroatlantske strukture jedini put ka trajnoj stabilnosti i prosperitetu ovog područja”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su Perović i Selan, uvažavajući neophodnost zajedničkog djelovanja saveznica u suočavanju sa savremenim bezbjednosnim izazovima, naglasili potrebu za daljim unapređenjem saradnje na planu odbrane između Crne Gore i Slovenije.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, u Ljubljani je tokom konsultacija potpisan je i Plan bilateralne saradnje za ovu godinu.

“Čime je na još jedan način pokazana obostrana spremnost dva ministarstva odbrane za dalje intenziviranje bilateralnih odnosa u oblasti odbrane”, zaključuje se u saopštenju.

