Sjutra sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović sazvao je za sjutra sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Iz Abazovićevog kabineta su kazali da su, osim članova Vijeća, na sjednicu pozvani i ministar bez portfelja Zoran Miljanić, vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić, vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Tatjana Begović i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.

Sjednici će prisustvovati i načelnici Specijalnog policijskog odjeljenja Predrag Šuković i Centra bezbjednosti Podgorica Goran Jokić.

Sjednica Vijeća će početi u 11 sati.

