Perović Vojinović i Radonjić izabrani za specijalne državne tužioce

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet (TS) izabrao je Anu Perović Vojinović i Vukasa Radonjića za specijalne državne tužioce.

Tu odluku Tužilački savjet je donio danas na sjednici kojom je presjedavao vrhovni državni tužilac Milorad Marković.

“Nakon obavljenog intervjua sa kandidatima prijavljenim na javni oglas za izbor dva specijalna tužioca u Specijalnom državnom tužilaštvu, Savjet je donio odluku da Perović Vojinović i Radonjić budu izabrani za specijalne tužioce”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, za rukovodioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, Tužilački savjet izabrao je Vladana Đalovića.

