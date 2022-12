Sjutra se nastavlja potraga za Gardaševićem

Podgorica, (MINA) – Potraga za Cetinjaninom Borisom Gardaševićem koji je nestao u nedjelju, nastaviće se sjutra u osam sati i 45 minuta u Podgorici.

Porodica Gardaševića moli sve koji su u mogućnosti da dođu u osam sati i 45 minuta na kružni tok kod Venkora (nekadašnje cetinjske semafore) kako bi nastavili potragu za Borisom.

Gardaševići mole sve koji imaju vremena i dobru volju da pomognu.

Boris je od kuće otišao u nedjelju u 14 sati i krenuo za Podgoricu nakon čega mu se gubi svaki trag.

Na sebi je imao teget jaknu, farmerice i patike. Nosi naočare za vid. Porodica moli građane da ukoliko imaju informacije o Borisu da im jave na broj 069/401-385 ili da pozovu policiju.

