Sjutra prvi dan Kurban bajrama

Podgorica, (MINA) – Najveći islamski praznik Kurban bajram počeće sjutra, a slaviće se četiri dana.

Praznik se zove Kurban bajram jer se na taj dan prinosi žrtva – kurban (ovca ili goveče), što znači približavanje bogu približavanjem ljudima.

Prinošenje žrtve značajan je dio hadža.

Taj obred obavljaju svi koji za to imaju mogućnosti. Običaj je da se meso od kurbana dijeli sirotinji, komšijama i rodbini.

Kurban bajram se naziva i hadžijski zato što se toga dana završava glavno godišnje hodočašće Kabe u Meki.

Hadž je jedna od pet glavnih vjerskih obaveza za punoljetne pripadnike islamske vjere, ukoliko oni mogu finansirati troškove hodočašća, a da ne dovedu u pitanje opstanak i normalan život porodice.

Hadžiluk se ne smatra samo ispunjavanjem božje zapovijesti nego i dokazom jednakosti svih pripadnika islamske vjere pred Alahom, a cilj mu je i potvrda jedinstva i solidarnosti islamskog svijeta.

Svi muslimanski vjerski praznici računaju se po mjesečevoj, a ne po sunčevoj godini, a Kurban bajram “pada” dva mjeseca i deset dana poslije Ramazanskog Bajrama.

Mešihat je svim pripadnicima islama poželio sretne bajramske blagdane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS