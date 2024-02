Sindikat prosvjete predao Ministarstvu odluku o stupanju u štrajk

Podgorica, (MINA) – Sindikat prosvjete (SPCG) predao je resornom ministarstvu odluku o stupanju u granski štrajk 19. februara, koju će, kako su saopštili, povući ukoliko narednih dana dođe do kompromisnog rješenja u pregovorima s Vladom.

Predsjednik SPCG Radomir Božović kazao je da je danas u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija održan prvi sastanak radne grupe za pregovore i razmatranje izmjena i dopune Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za oblast prosvjete, kome su prisustvovali predstavnici tog resora i Sindikata.

„Sastanak je protekao u korektnoj i fer atmosferi sa jasnim ciljem da na što valjaniji način prevaziđemo probleme koji su nastali nepoštovanjem potpisanog GKU“, rekao je Božović.

Kako je naveo, na sljedećim sastancima radne grupe će se konkretizovati moguća rješenja problema, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

„Imajući u vidu da, uporedo sa pregovorima, SPCG realizuje korake koji se odnose na stupanje u granski štrajk, nakon sastanka je predata odluka o stupanju u granski štrajk, zajedno sa spiskovima zaposlenih koji su potpisali izjavu o stupanju u štrajk 19. februara“, kaže se u saopštenju.

Iz Sindikata su poručili da će, ukoliko narednih dana dođe do kompromisnog rješenja, povući odluku o stupanju u granski štrajk, kao i aktivnosti pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova.

