Šimun: Iniciraću pooštravanje kazni u slučaju napada na medicinsko osoblje

Podgorica, (MINA) – Ministar zdravlja Vojislav Šimun osudio je napad na osoblje Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) u Nikšiću i najavio da će inicirati konsultacije za pooštravanje mjera i kazni u slučaju napada na medicinske radnike.

Šimun je, kako su objavili iz Ministarstva zdravlja na mreži X, pozvao nadležne organe da u najbržem roku procesuiraju odgovorne za taj nemili događaj.

“Takođe, obavještavam javnost da ću sa ministrom pravde inicirati konsultacije za pooštravanje mjera i kaznenih odredbi u slučaju napada na medicinsko osoblje kroz zakonsku regulativu”, naveo je Šimun.

Kako je kazao, oni koji stoje na braniku zdravlja i u najhitnijim situacijama počesto rizikuju sopstveni život da pomognu ugroženima, nikako ne smiju biti izloženi zlostavljanju i napadima bilo koje vrste.

