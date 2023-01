Šćekić: Promijeniti alarmantnu sliku umiranja od raka grlića materice

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori rak grlića materice jedan je od vodećih uzroka oboljevanja i umiranja kod žena i tu alarmantnu sliku potrebno je hitno promijeniti, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

Šćekić je, na sastanku sa direktorima zdrastvenih ustanova, koordinatorima HPV vakcinacije i skrining programa za rano otkrivanje raka grlića materice, kazao da to zabrinjava imajući u vidu da je riječ o jednoj od najpreventabilnijih malignih bolesti.

“Učestalost javljanja i umiranja od ove bolesti u Crnoj Gori više nego jasno ukazuju da hitno moramo da preduzmemo sve preventivne aktivnosti koje u narednim godinama i decenijama mogu da promijene ovu, trenutno, alarmantnu sliku”, poručio je Šćekić na sastanku koji su Ministarstvo i Institut za javno zdravlje organizovali u okviru obilježavanja Evropske nedjelje prevencije raka grlića materice.

On je rekao da je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u svojim posljednjim procjenama iz 2020. godine navela da Crna Gora ima najveću dobno standardizovanu stopu obolijevanja i najveću dobno standardizovanu stopu umiranja od karcinoma grlića materice u evropskom regionu.

“Skoro da nam ne treba nijedan drugi argument nego da naporno i kontinuirano radimo da tu sliku promijenimo”, kazao je Šćekić.

On je naveo da je Ministarstvo zdravlja u saradnji sa IJZ pokrenuo aktivnosti da se uspostave i pokrenu dva sistematski organizovana preventivna programa – redovna vakcinacija protiv HPV infekcija i sistematski organizovani skrining program karcinoma grlića materice.

“HPV vakcinaciju prvi put u istoriji našeg zdravstvenog sistema, a skrining program da nastavimo nakon prekida od više od dvije godine”, rekao je Šćekić.

Direktor IJZ Igor Galić rekao je da su posljednjih 12 mjeseci uradili dosta na pripremi za početak vakcinacije protiv humanih papiloma virusa i nastavku skrining programa raka grlića materice.

“Institut je uložio svoje materijalne i organizacione resurse u sprovođenju brojnih edukacija, kreiranju edukativnih materijala, štampanju edukativnih materijala, adaptaciji sajta, stalnim medijskim prisustvom naših ljekara u najavi, sprovođenju i praćenju ovih procesa”, kazao je on.

“Nastavićemo uporno i istrajno da koordinišemo ovim procesom pružajući svu neophodnu stručnu podršku našem Ministarstvu i kolegama, posebno u domovima zdravlja. U tome nećemo štedjeti znanje, vrijeme, snagu, ni sve druge raspoložive resurse”, zaključio je Galić.

Iz IJZ su kazali da je cilj obilježavanja ovogodišnje Evropske nedjelje prevencije raka grlića materice, podizanje svijesti o rasprostranjenosti tog oboljenja.

Navodi se da je cilj obilježavanja i informisanje javnosti o značaju uspostavljenih preventivnih programa u okviru zdravstvenog sistema Crne Gore – skrining programa raka grlića materice i programa HPV vakcinacije.

