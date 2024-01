Šaranović pozdravio podizanje optužnice protiv Raičevića

Podgorica, (MINA) – Podnošenje optužnice protiv policijskog službenika Jugoslava Raičevića dokaz je borbe cijelog sistema protiv svih oblika kriminala, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Šaranović je pozdravio podizanje optužnice protiv Raičevića.

“Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je optužnicu specijalnom odjeljenju Višeg suda protiv Raičevića, nekadašnjeg načelnika Odsjeka za obezbjeđivanje domaćih štićenih ličnosti, što svjedoči našoj snažnoj odlučnosti u borbi protiv nečasnih postupanja policijskih službenika”, rekao je Šaranović.

On je istakao da je Raičević, kao službenik Odsjeka za posebnu operativnu podršku, optužen za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.

“Podnošenje optužnice protiv policijskog službenika, dokaz je borbe cijelog sistema protiv svih oblika kriminala”, naveo je Šaranović u saopštenju.

Kako je kazao, poseban akcenat Ministarstvo daje slučajevima u kojima su osumnjičeni policijski službenici, koji su zloupotrebnom svog položaja, omogućili lakše djelovanje kriminalnim organizacijama na teritoriji Crne Gore.

“Podsjećamo javnost da je optuženi policijski službenik dobio službenu zabilješku povodom nezakonitog praćenja sadašnjeg potpredsjednika Vlade Alekse Bečića, u periodu kada je obavljao funkciju predsjednika Skupštine Crne Gore, od strane Ljuba Milovića”, rekao je Šaranović i naglasio da tim povodom ništa nije preduzeto.

On je poručio da će MUP nastaviti još tješnju saradnju sa SDT-om, kako bi zajedničkim snagama, policijskim, istražnim i tužilačkim postupanjem, rasvijetlili sve slučajeve nezakonitog postupanja policijskih službenika.

“Neprihvatljivo je da policijski službenik, lice koje treba da pruži i osigura bezbjednost građanima, sarađuje sa kriminalnim organizacijama, bude njihov član i nezakonito prati državne funkcionere”, naveo je Šaranović.

Kako je kazao, svi državni organi, u prvom planu SDT, imaju punu podršku MUP-a, u cilju otkrivanja i gonjenja svih izvršilaca krivičnih djela.

