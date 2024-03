Šaranović: Odlučno i bez kompromisa u suočavanju sa kriminalom

Podgroica, (MINA) – Hapšenje člana kriminalne grupe I.K. (38) pokazuje da crnogorske službe djeluju odlučno i bez kompromisa u suočavanju sa organizovanim kriminalom, poručio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

On je u saopštenju naveo da je uspješno lociranje i hapšenje međunarodno traženog visokorangiranog člana kriminalnog klana rezultat izuzetne saradnje i profesionalnosti službenika Sektora za borbu protiv kriminala i Odjeljenja bezbjednosti Budva, uz podršku Specijalnog policijskog odjeljenja.

Šaranović je kazao da to hapšenje pokazuje visoku posvećenost i efikasnost službi u borbi protiv organizovanog kriminala.

„Ovo hapšenje jasno pokazuje da naše službe djeluju odlučno i bez kompromisa u suočavanju sa organizovanim kriminalom“, naveo je Šaranović.

Kako je rekao, cilj je stvaranje sigurnog okruženja za sve građane, a ovakve akcije su ključne u ostvarivanju tog cilja.

Šaranović je pohvalio sve službenike koji su učestvovali u operaciji, navodeći da su njihova hrabrost, odlučnost i profesionalizam temelj na kojem grade bezbjedniju budućnost.

On je poručio da nastavljaju sa intenzivnim aktivnostima, usmjeravajući se primarno na neutralizaciju djelovanja organizovanih kriminalnih grupa, njihovih vođa i pojedinaca koji su povezani sa njima, „bez obzira na njihovu veličinu, naziv ili uticaj“.

„Naša poruka kriminalnim strukturama je jasna: nećemo odustati od naše namjere da zaštitimo pravdu i bezbjednost naših građana“, zaključio je Šaranović.

