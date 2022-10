Sakupljeno 12 i po tona otpada

Podgorica, (MINA) – U ovogodišnjoj volonterkoj akciji čišćenja crnogorskih obala sakupljeno je 12 i po tona otpada, četiri puta više nego prošle godine, saopštili su organizatori.

Emina Adrović iz organizacije Zero Waste Montenegro objasnila je da je akcija organizovana povodom Međunarodnog i Evropskog dana čišćenja obala i da je učestvovalo 19 organizacija.

“Može se reći da je to najveći volonterski događaj u Crnoj Gori, učestvovalo je 445 volontera. Akciju su podržali Ministarstvo ekologije i Crnogorski Telekom”, rekla je Adrović.

Ona je saopštila da je akcija sprovedena širom Crne Gore, u 12 opstina na 18 lokacija.

“Sakupljeno je 12 i po tona otpada, četiri puta više nego prošle godine. Između ostalog, tu je bio kabasti otpad, namještaj ali je preovladavala plastika za jednokratnu upotrebu”, navela je Adrović.

Ona je kazala da su čistili obale rijeka, mora i jezera.

“Cilj akcije je da se proširi svijest i ubrza donošenje novog Zakona o upravljanju otpadom, koji podrazumijeva zabranu plastike za jednokratnu upotrebu”, pojasnila je Adrović.

Ona je navela da je sakupljeno oko 3,30 hiljada komada sortiranog otpada, koji je odnesen na reciklažu, i navela da su plastične flaše činile 55,7 odsto ukupno sakupljenog otpada.

Kako je pojasnila, osim sortiranja po materijalu, izbrojali koji su brendovi najveći zagađivači.

“Koka Kola je zagađivač broj jedan, zagađivač broj dva Knjaz Miloš, zatim Water Group, Rauch i Jelen pivo”, kazala je Adrović.

Ona je navela da su to sve kompanije koje pakuju piće u ambalažu za jednokratnu upotrebu i nemaju, ili nemaju dovoljno zastupljenu, šemu povrata depozita.

Prema riječima Adrović, vrijeme je da se uspostavi sistem povratne ambalaže.

“Za to se zalažemo jer je dokazano da se u svijetu reciklira svega devet odsto otpada. Vrijeme je da se zavrne slavina i kaže se stop ambalaži za jednokratnu upotrebu i da se uspostavi šema povrata depozita i kompanije postanu odgovorne za otpad”, smatra Adrović.

Ružica Brnović iz Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma, kazala je da je usvajanje Zakona o upravljanju otpadom planirano krajem ove ili početkom naredne godine, dodajući da za kašnjenje postoji više razloga.

Kako je pojasnila, upravljanje otpadom je kompleksna problematika, a zakon, koji treba biti usklađen sa direktivama Evropske unije (EU), mora dobiti i mišljenje relevantnih institucija.

“Sve u svemu, plastične kese će biti zabranjene pola godine od stupanja zakona na snagu”, kazala je Brnović.

Ona je kazala da kompanije poput Koka Kole nijesu krive, već pojedinci i poručila da se društvo pokazalo kao neodgovorno.

“Proizvođači će biti odgovorni ovim zakonom, jer će nastupiti model proširene odgovornosti. Ideja je da svaki proizvođač vodi računa o proizvodu koji stavljaju na tržište”, navela je Brnović.

Ona je navela da ta problematika zahtijeva učešće svih faktora, od Vlade, lokalne samouprave, sredstava za informisanje i nevladinog sektora.

“Crna Gora se deklariše kao ekološka država, ali stanje na terenu nije zadovoljavajuće”, kazala je Brnović.

PR Crnogorskog Telekoma Matija Otašević rekao da su, osim Vlade, lokalne samouprave, važna karika, privatni sektor.

“Zaštita životne sredine, cirkularna ekonomija i održivi razvoj važan su element poslovanja svih evropskih kompanija, pa se nalaze i u strategiji Crnogorskog Telekoma”, kazao je Otašević.

On je naveo da Crnogorski Telekom već drugu godinu zarednom podržava akciju organizacije Zero Waste Montenrgro.

“Učestvovali smo na tri nivoa – kao jedan od dva generalna pokrovitelja, tu je i naš volonterski klub koji cijele godine realizuje slične aktivnosti i sami smo za to vrijeme promovisali inicijativu odlaganja i recikliranja elektronskog otpada”, rekao je Otašević.

