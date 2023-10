Raspisan konkurs za upis na vojne akadamije u SAD

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane raspisalo je oglas za upis na vojne akademije West Point i Pomorsku akademiju u Anapolisu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Iz Ministarstva kazali da je objavljen javni oglas za izbor po jednog kadeta ili kadetkinje, počev od naredne studijske 2024/25. godine.

“Za West Point oglas je raspisan za studijski program civilno inžinjerstvo, a za pomorsku akademiju u Anapolisu za smjer okeanografija”, kaže se u saopštenju.

Opšte i posebne uslove, prava i obaveze kadeta tokom obrazovanja, spisak neophodne dokumentacije, način prijavljivanja, metodologiju izbora, kao i prijavni obrazac, zainteresovani mogu naći na linku https://www.gov.me/clanak/javni-oglas-za-obrazovanje-na-americkim-vojnim-akademijama-anapolis-i-west-point.

Prijavljivanje na oglas traje do 20. oktobra, a dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona, na brojeve 020 483 482 i 020 483 554, radnim danima od osam do 14 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS