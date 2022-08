Rajzing Rajnke: Moje srce je sa porodicama žrtava

Podgorica, (MINA) – Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Džudi Rajzing Rajnke kazala je da je potrešena viješću o današnjem nasilju na Cetinju u kojem je izgubljeno mnogo dragocjenih života.

“Potrešena sam viješću o strašnom nasilju danas na Cetinju i gubitku toliko mnogo dragocjenih života. Moje srce je sa porodicama žrtava u ovom teškom trenutku”, navela je Rajzing Rajnke na Tviteru /Twitter.

U pucnjavi koja se danas dogodila u cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, ubijeno 11 osoba, dok je šest povrijeđeno.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS