Radović: Nije bilo uticaja na mene prilikom donošenja presude za državni udar

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Višeg suda u Podgorici Zoran Radović rekao je da nije bilo nikakvog uticaja na njega prilikom donošenja presude u slučaju državni udar.

Lideri nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i ostali optuženi u slučaju državni udar, 12. jula su oslobođeni optužbi.

Radović je odbacio optužbe dijela opozicije i javnosti da je neko uticao na njega da donese oslobađajuću presudu za “državni udar”.

“Naravno da nije bilo uticaja na mene prilikom donošenja presude. Svjedoci smo dugi niz godina da akteri političkog života olako daju neke izjave a lako se može zaključiti da su one za unutar političku upotrebu”, rekao je Radović za Televiziju Vijesti.

On je istakao da je zakonom propisano da javne ličnosti, mediji i organizacije izjavama ne smiju da krše pretpostavku nevinosti, ali ni da ugrožavaju sudsku nezavisnost.

“Sve te izjave su suprotne ovom članu 3. Po meni bi trebalo predvidjeti i neke prekršajne odredbe kod nekih grubih kršenja ovog načela”, rekao je Radović, prenosi portal Vijesti.

On je istakao da je situacija u Specijalnom odjeljenju Višeg suda alarmantna, jer imaju 155 neriješenih predmeta, a očekuje se da će do kraja godine da dobiti veći broj optužnica, od čega i složene za ratne zločine.

Radović je kazao i da su razočarani jer su samo dva od 29 predloga za izmjenu Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) došla do Skupštine.

Kako je naveo, imali su velika očekivanja od izmjene ZKP, u okviru IBAR reforme.

“Šta je bilo od tih izmjena? Bilo je samo jedno veliko razočaranje sudija, od nekih 29 predloga za izmjenu ZKP-a koji su bili usmjereni na ubrzanje postupka, izmjenu koje bi spriječile procesne zloupotrebe, samo su dvije odredbe išle na Skupštinu”, rekao je Radović.

On je dodao da su očigledno su prevagnuli politički poeni, za dobijanje završnih mjerila za IBAR.

Izmjenama ZKP-a dokazi koji su pribavljeni od Rezidualnog mehanizma u Hagu, nasljednika Haškog tribunala, moći će da se koriste pred Višim sudom, a Radović ističe da je za očekivati da će uskoro dobiti veći broj optužnica za ratne zločine.

On je naveo da su već dobili jednu optužnicu za ratne zločine.

“To će dodatno da usloži situaciju u Specijalnom odjeljenju jer se radi o dokazima s početka devedesetih godina, sa ogromnom količinom dokaznih materijala, gdje učesnici tih događaja nijesu živi, gdje će se dokazi izvoditi putem video linka, preživjeli svjedoci će se saslušavati preko suda u Bosni i Hercegovini”, rekao je Radović.

Kako je kazao, očekuje ih dosta težak period i slobodno se može reći da je situacija alarmantna.

Radović je istakao da se raduju što Specijalno tužilaštvo dobija bolje uslove, što će preći u staru zgradu Vlade.

“Ali te predmete koji su u nadležnosti Specijalnog odjeljenja Višeg suda neće završiti Specijalno tužilaštvo nego će ih rješavati Viši sud, a u ovim uslovima u kojima radimo, sa ovolikim brojem predmeta, to je skoro nemoguće”, kazao je Radović.

On je kazao da kod njih postoji unison stav da pritvor za najteža krivična djela koji sada traje najviše tri godine od podizanja optužnice do izricanja prvostepene presude, treba povećati na pet godina.

Radović je rekao da se nada da će im odobriti povećanje sudija, ali i da će država stati uz njih jer i uz sav napor ne mogu postići puno ukoliko i dalje budu morali da se “otimaju” o slobodnu sudnicu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS