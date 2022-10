Radonjić: Na osnovu fotografije ne može se pokrenuti postupak

Podgorica, (MINA) – Na osnovu fotografije koju je objavio premijer Dritan Abazović, a na kojoj se predsjednik države Milo Đukanović navodno nalazi u društvu pripadnika škaljarskog kriminalnog klana, ne može se pokrenuti postupak, kazao je portparol Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Vukas Radonjić.

On je za Televiziju Crne Gore rekao da se takve stvari mogu koristiti samo u toku postupka, a ne kao osnov za pokretanje istrage, i da moraju da postoje konkretni dokazi.

“Vidim da je to postao manir pojedinih političara, da pokazivanjem nekih fotografija pojedinih nosilaca javnih funkcija sa određenim licima koja, činjenica, pripadaju određenim kriminalnim grupama, pokušavaju očigledno da izdejstvuju neke njihove ciljeve”, naveo je Radonjić.

On je poručio da se Državno tužilaštvo drži onoga što je Ustavom i zakonom propisano.

Kako je naveo Radonjić, samo kad postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, biće formiran predmet.

“Ne znači da svako pokazivanje fotografije, pogotovo iz nekih prethodnih perioda, fotografije za koje se ne može potvrditi da su autentične… One mogu biti dokaz u nekom postupku koji bude pokrenut na osnovu drugih dokaza, ali same za sebe nijesu u sferi interesovanja SDT-a”, dodao je Radonjić.

